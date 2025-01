S.A. 6 gennaio 2024 Nodo centro-destra, Pais: avanti con Solinas Dopo oltre nove ore di conclave nel centro-destra è emerso il nome del sindaco di Cagliari come candidato a larga maggioranza ma senza la convergenza di Lega e Psd´Az che rimandano la nomina al tavolo nazionale



CAGLIARI - «Il tavolo della coalizione di centro destra, civica, autonomista ha individuato, a larga maggioranza come proposta di candidatura alla carica di presidente della Regione quella del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che ha ricevuto il gradimento delle forze politiche che chiedono al primo partito della coalizione di assumere la responsabilità di indicare il prossimo candidato presidente. Il lavoro odierno del tavolo regionale, importante e decisivo ai fini della scelta definitiva, giungerà nelle prossime ore alla formalizzazione della candidatura alla carica di governatore su cui tutte le forze politiche nazionali e regionali del centro destra convergeranno, condividendo assieme impegno ed energie a beneficio dei sardi e della Sardegna».



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, coordinatore regionale in Sardegna dopo oltre nove ore di conclave nel centro-destra è emerso il nome del sindaco di Cagliari come candidato a larga maggioranza ma senza la convergenza di Lega e Psd'Az che rimandano la nomina al tavolo nazionale. Restiamo fermi sulla posizione che la continuità sia una scelta di buonsenso. «Non è logico cambiare gli amministratori di centrodestra uscenti, governatori o sindaci, senza motivo. Avanti con Solinas e il centrodestra unito» ha commentato il coordinatore della Lega in Sardegna Michele Pais. Dopo una giornata di attesa, le interlocuzioni, si sono spostate a Roma. Tra gli scenari possibili anche quello che Psd'Az e Lega possano correre con una lista propria.





Nella foto: Michele Pais



Prima pubblicazione venerdì 5 gennaio