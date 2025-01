S.A. 6 gennaio 2024 Fc Alghero sfida il Norbello Domenica prossima (7 gennaio) si giocherà la prima gara di ritorno. Fc Alghero, per l´occasione, sarà impegnato sul campo del Norbello con calcio di inizio alle ore 15



ALGHERO - Prosegue senza pause il campionato di Seconda Categoria e domenica prossima (7 gennaio) si giocherà la prima gara di ritorno. Fc Alghero, per l'occasione, sarà impegnato sul campo del Norbello con calcio di inizio alle ore 15. All'andata finì 10 – 0 per Fc Alghero. In queste giornate tra Natale e Capodanno anche in casa Fc Alghero non sono mancati i problemi con i mali di stagione, per cui domenica a Norbello potrebbero esserci alcune defezioni per problemi di salute. Dunque, oltre agli infortunati Moretti e Lobrano, mister Salaris potrebbe essere costretto a rinunciare ad altri giocatori. Tra le note positive, in tema di recuperi, c'è il probabile rientro di Raimondo Serra che sabato scorso non ha potuto giocare contro il Borore proprio per l'influenza. In ogni caso, la rosa è vasta e le alternative non mancano.