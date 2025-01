S.A. 9 gennaio 2024 Risorge Michele, finiti i lavori nella facciata Questa mattina, tolte le impalcature, si è svelato finalmente il prospetto bianco della chiesa di via Carlo Alberto, chiusa e transennata a fine estate del 2020 dopo la caduta di calcinacci. San Michele è il patrono di Alghero e nella sua sede religiosa ospita la comunità dei gesuiti



ALGHERO - Si sono conclusi i lavori di restauro nella facciata della chiesa di San Michele, patrono di Alghero. Questa mattina, tolte le impalcature, si è svelato finalmente il prospetto bianco della chiesa di via Carlo Alberto, chiusa e transennata a fine estate del 2020 in via precauzionale per la caduta di calcinacci. L'ultimo restauro risalirebbe ai primi anni 2000, della struttura principale e della cupola, quest'ultima rivestita esternamente intorno al 1950 da mattonelle policrome e diventata uno dei simboli indiscussi della città. La chiesa è uno degli esempi più significativi del barocco del Sardegna, venne ricostruita nelle forme attuali a partire dal 1662 e ospita la comunità dei gesuiti.