S.A. 9 gennaio 2024 Spettacolo: bando per gli artisti sardi Sostegno e rilancio del settore dello spettacolo: pubblicato l´avviso per la concessione di sovvenzioni. Domande dal 13 al 29 febbraio



CAGLIARI - E' stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni dirette agli organismi operanti in Sardegna nell'ambito dell'organizzazione/promozione di concerti e che hanno proprietà e/o gestione di spazi adibiti alla musica dal vivo e alla musica jazz, che è volto a ristorare i danni derivanti negli anni 2020 e 2021 dalla chiusura dei locali di intrattenimento musicale dal vivo e a sostenere l’attività del jazz club, per il rilancio del settore e la salvaguardia dei posti di lavoro del comparto. La dotazione complessiva è di 500mila euro per i primi e 300mila per i secondi. Le domande a partire dal 13 febbraio 2024 e fino al 29 febbraio 2024.