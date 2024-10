S.A. 12 gennaio 2024 Mandato di arresto europeo: fermato ad Olbia Un cittadino rumeno sottoposto a mandato di arresto europeo per aver commesso numerosi reati contro il patrimonio nel territorio dell’UE, tra cui furti ed appropriazioni indebite e, pertanto, all’esito di tutti gli accertamenti lo stesso è stato tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Bancali di Sassari.



La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino rumeno ad Olbia, destinatario di mandato di arresto europeo. Gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Olbia, dopo aver notato due soggetti che si aggiravano con fare sospetto nelle vie cittadine, hanno proceduto al fermo degli stessi al fine di eseguire i dovuti accertamenti. I due, entrambi sprovvisti di documenti di identificazione, sono stati immediatamente accompagnati presso il Commissariato gallurese e sottoposti ai rilievi per l’espletamento dei controlli di polizia di rito. Dai primi accertamenti, uno di essi risultava destinatario di un mandato di arresto europeo per aver commesso numerosi reati contro il patrimonio nel territorio dell’UE, tra cui furti ed appropriazioni indebite e, pertanto, all’esito di tutti gli accertamenti lo stesso veniva tratto in arresto e trasferito presso il carcere di Bancali di Sassari.