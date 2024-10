S.A. 12 gennaio 2024 8 start-up sarde a Londra: candidature Scade il prossimo 15 gennaio la possibilità di partecipare al più importante evento mondiale sull’intelligenza artificiale. Le imprese interessate potranno inviare la loro candidatura all’agenzia regionale che assicura uno spazio espositivo nel padiglione italiano, l’accesso alla fiera e un voucher a parziale copertura delle spese



CAGLIARI - Ultima chiamata per Londra: sono otto le startup che Sardegna Ricerche porterà all’AI Summit, il più importante evento mondiale sull’intelligenza artificiale. Le imprese sarde, che puntano al mercato internazionale, potranno dunque inviare la loro candidatura entro il prossimo 15 gennaio. L'AI Summit si inserisce all'interno della London Tech Week, interamente dedicata all’Artificial intelligence e all’innovazione di frontiera in ottica di business. Le imprese che parteciperanno avranno l’occasione di incontrare investitori, partner e grandi aziende interessate alle soluzioni più avanzate. L’appuntamento per Londra è per il 12 e 13 giugno quando Sardegna Ricerche – visti gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno - acquisterà uno spazio espositivo all'interno del padiglione italiano organizzato dall'Agenzia ICE, nel quale saranno ospitate un massimo di otto tra startup e PMI sarde. Ogni impresa ammessa riceverà un voucher che comprende, oltre a una postazione, due biglietti nominativi per l'accesso alla fiera e una somma a parziale copertura delle spese di viaggio, vitto e soggiorno.