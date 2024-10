Cor 13 gennaio 2024 Il Psd´Az (per ora) non appoggia Paolo Truzzu «Non esiste al momento alcuna altra candidatura condivisa unitariamente dalle forze politiche della coalizione, che giustifichi con motivazioni politiche un cambio della guida in contrasto con la regola aurea della riconferma dei sindaci e dei presidenti uscenti»



CAGLIARI - La direziona nazionale del Psd'Az conferma Christian Solinas candidato per il bis in Regione, ma Paolo Truzzu (FdI) da questa mattina apre a Quartu la campagna elettorale in vista del voto del 25 febbraio. «Non esiste al momento alcuna altra candidatura condivisa unitariamente dalle forze politiche della coalizione, che giustifichi con motivazioni politiche un cambio della guida in contrasto con la regola aurea della riconferma dei sindaci e dei presidenti uscenti». «Non è politicamente sostenibile il disconoscimento selettivo di un’esperienza di governo alla quale tutte le forze politiche hanno partecipato senza distinguo fino ad ora», si legge nella nota dei Sardisti. Infine l'apertura del Psd’Az che «continuerà a lavorare per costruire l’unità della coalizione, trovando la sintesi tra le differenti posizioni emerse e le rivendicazioni di alcune forze politiche che attendono la definizione delle intese sul tavolo nazionale».