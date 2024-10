S.A. 17 gennaio 2024 Patologie psichiatriche: contributi 2024 Richiesta di nuovo accesso e il rinnovo degli interventi di Provvidenza Economica per l’anno 2024. Domande entro il 15 marzo 2024 ad Alghero. Informazioni presso gli uffici del Settore 3 - Servizi Sociali



ALGHERO - Per tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla Legge Regionale n. 20/1997, ad Alghero sono aperti i termini per presentare le domande per la richiesta di nuovo accesso e il rinnovo degli interventi di Provvidenza Economica per l’anno 2024. L’istanza dovrà essere presentata da parte del beneficiario e/o suo delegato entro il 15 marzo 2024 al fine di ottenere il beneficio per l’intera annualità. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso gli uffici del Settore 3 - Servizi Sociali nei seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 oppure contattare telefonicamente i seguenti numeri 0799978570-574-591.