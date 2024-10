Cor 17 gennaio 2024 Autonoleggio fantasma: Ozierese nei guai Le indagini, avviate dal marzo 2023, hanno permesso di individuare ben 13 tra autoveicoli e ciclomotori ed addirittura una targa prova che erano tutti intestati ad un cittadino di Ozieri 41enne



OZIERI - Acquistava svariati modelli di autovetture, usufruendo degli importanti sgravi fiscali previsti dalla cosiddetta “Legge Dini” che gli aveva permesso di non versare le tasse e di ridurre gli oneri di bollo per il pubblico registro automobilistico, per poi noleggiarle a pregiudicati del Logudoro, nonché ai numerosi turisti e vacanzieri della Costa Smeralda.



Ecco quanto accertato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Ozieri: la società in questione, totalmente fittizia – oltre a non avere una propria sede fisica e degli spazi utili per la conservazione del suo parco autoveicoli – di fatto aveva dichiarato al fisco somme quasi irrisorie, assolutamente non compatibili con il suo sostentamento commerciale.



Le indagini, avviate dal marzo 2023, hanno permesso di individuare ben 13 tra autoveicoli e ciclomotori ed addirittura una targa prova che erano tutti intestati ad un cittadino di Ozieri 41enne, titolare della predetta società al quale, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, sono state applicate pure le forti sanzioni amministrative previste dall’art. 94 bis del codice della strada; detti mezzi, durante i controlli alla circolazione stradale, erano stati infatti sovente fermati su tutto il territorio regionale ed alla loro guida venivano sempre identificati soggetti terzi, privi della necessaria documentazione contrattuale che ne attestava la legittima locazione.