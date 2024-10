G.P. 20 gennaio 2024 Resto al Sud finanzia Sud Italia



Via al bando Resto al Sud, finanziamento a fondo perduto promosso da Invitalia per incentivare la creazione di nuove aziende (start up) nel Sud e nel Centro Italia, con la concessione di contributi fino ad un massimo di 200.000 euro a favore di tutte le nuove attività imprenditoriali Via al bando Resto al Sud, finanziamento a fondo perduto promosso da Invitalia per incentivare la creazione di nuove aziende (start up) nel Sud e nel Centro Italia, con la concessione di contributi fino ad un massimo di 200.000 euro a favore di tutte le nuove attività imprenditoriali • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat