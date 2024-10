Cor 23 gennaio 2024 M5s, Demelas e Forcillo a Porto Torres Il Gruppo Territoriale del M5S di Porto Torres, per dare il massimo sostegno possibile alla candidata alla Presidenza della Regione Sardegna Alessandra Todde, mette in campo due importanti figure del gruppo turritan



PORTO TORRES - Il Gruppo Territoriale del M5S di Porto Torres, per dare il massimo sostegno possibile alla candidata alla Presidenza della Regione Sardegna Alessandra Todde, mette in campo due importanti figure del gruppo turritano alle prossime elezioni Regionali del 25/02/2024 nella lista del M5S per la circoscrizione di Sassari. Due volti che si sono già prestati alla politica da semplici cittadini nel corso degli anni. Antonia Demelas, nota Antonella, ex membro del Consiglio Comunale durante la legislatura Wheeler e Donato Forcillo, ex Assessore al Bilancio sempre con la Giunta Wheeler.



Antonella Demelas, diploma di maturità d'Arte Applicata e diploma di Geometra, lavora da sempre nel settore tecnico-edilizio. Nei cinque anni del suo mandato come Consigliere Comunale del M5S e Presidente della Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Infrastrutture, ha portato avanti vari temi ed iniziative, da quelli meno complessi quali gli orti urbani e le casette dell’acqua, ad altri più articolati come il progetto per la riqualificazione del Rio Mannu (PIT), il piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), il piano di utilizzo del litorale (PUL) ed il piano urbanistico comunale (PUC). Ricandidatasi alle scorse elezioni comunali, è risultata la candidata consigliera più votata del M5S di Porto Torres.



Donato Forcillo - già candidato alle scorse europee proprio al fianco di Alessandra Todde, classe 1987, due lauree ed un dottorato di ricerca in Economia tra la Sardegna, Londra e Dublino, è stato Assessore alle Finanze del Comune di Porto Torres. Durante il suo mandato ha raggiunto vari obiettivi, tra i quali: l’istituzione del bilancio partecipativo, la diminuzione delle tariffe della mensa scolastica, la riduzione dell’IMU per gli affitti delle case con canone calmierato e, tra i più importanti, lo studio iniziale del Reddito Energetico, progetto in seguito avviato anche da varie Regioni italiane. Proprio nel campo dell’energia lavora ormai da sette anni presso una delle più grandi aziende mondiali del settore.