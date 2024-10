Cor 23 gennaio 2024 Porto Conte Ricerche: focus sulle produzioni birrarie Si svolgerà Sabato 27 Gennaio 2024 a partire dalle ore 10, presso il Porto Conte Ricerche una giornata di studio avente come focus la coltivazione, la post raccolta e l’analisi sensoriale del luppolo (Humulus lupulus) destinato alle produzioni birrarie



ALGHERO - La giornata, dal titolo “A tutto luppolo!” che prevede interventi di carattere scientifico/pratico, vuole rappresentare un momento di confronto e discussione con gli operatori dei settori agricolo e birrario. L’evento, aperto ai rappresentanti delle aziende della filiera brassicola (birrifici, agricoltori), alle associazioni di categoria ed agli appassionati del settore birrario, prevede un numero limitato di posti e necessita di iscrizione previa compilazione di un modulo on line sulla pagina web del centro di ricerca. Le relazioni che avranno un taglio fortemente applicativo saranno svolte dal Prof. Tommaso Ganino e dalla dott.ssa Margherita Rodolfi dell’Università degli studi di Parma e dal dott. Ludovico Lucchi dell’azienda Italia Hop Company. Il dott. Luca Pretti del Porto Conte Ricerche introdurrà i lavori illustrando lo stato dell’arte in Sardegna. Chiuderà la giornata il laboratorio di analisi sensoriale curato dalla dott.ssa Alessandra Agrestini esperta sensorialista.