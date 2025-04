Marco Tedde 10:14 L'opinione di Marco Tedde Servono fondi per l´emergenza idrica nella Nurra



ALGHERO - Il tema della crisi idrica, che sta prostrando le aziende agricole della Nurra, richiede interventi finanziari immediati. Le approfondite analisi e le ipotesi di cui sentiamo discutere, tese ad individuare strumenti tecnici che nelle prossime stagioni possano contrastare i fenomeni siccitosi, quali il collegamento fra i bacini e, finalmente, l'utilizzo dei reflui dei depuratori di Sassari e Alghero, e la fruizione della risorsa idrica di alcuni pozzi, sono indispensabili nell'ottica di contribuire a creare un sistema che nei prossimi anni consenta di affrontare periodi siccitosi. Ma queste soluzioni sono utili per il medio e lungo termine. Oggi c'è una vera e propria emergenza da affrontare, e l'imperativo è uscire dalle analisi, seppur utili, e approdare a tesi concrete. All'orizzonte è visibile una vera e propria emergenza di un intero territorio, che partendo dal sistema produttivo agricolo rischia di mettere a dura prova gli equilibri economici e sociali di tutto il nord ovest della Sardegna. Bisogna uscire da ipotesi di intervento che costituiscono "pannicelli caldi" e impegnarsi a realizzare, invece, un vero e proprio "bazooka finanziario" che nel breve periodo consenta di "scavallare" la crisi". Così come accadde col Fondo Resisto istituito nel 2022 con legge 20 dal Consiglio Regionale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid. La Giunta Todde deve stanziare specifiche risorse e autorizzare misure di sostegno utili a fronteggiare l’emergenza, destinate a lavoratori e imprese agricole del Nord Ovest della Sardegna. Emergenza che può essere combattuta nell'immediato solo con strumenti finanziari. Siamo convinti che l'On Di Nolfo saprà uscire dalla logica delle vane "lettere alla Todde", e possa e debba proporre in finanziaria un emendamento che preveda risorse sufficienti per sostenere il mondo agricolo e il sistema produttivo e sociale della Provincia di Sassari e autorizzi tutte le misure di sostegno utili a fronteggiare l’emergenza destinate a lavoratori. Risorse e misure che debbono essere cumulabili con analoghe misure previste a favore

dei medesimi beneficiari da norme europee, statali e regionali eventualmente adottate per fare fronte all'emergenza. Ma sforziamoci tutti di uscire dalle analisi e approdiamo a tesi e proposte concrete che abbiano la capacità oggi di superare l'emergenza e di programmare interventi di sistema per il medio e lungo periodo.



*Marco Tedde, consigliere comunale Forza Italia, già sindaco di Alghero