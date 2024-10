Cor 23 gennaio 2024 «Per Alghero è stato un onore averti suo cittadino» Lo dichiarano il sindaco di Alghero, Mario Conoci ed il Presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore, a nome dell´intera Giunta e dell´Amministrazione comunale. Nel 2019 la cittadinanza onoraria per Gigi Riva



ALGHERO - «Per Alghero è stato un onore averti suo Cittadino. Addio Gigi». Con queste parole, cariche di commozione, anche il sindaco di Alghero saluta e si unisce al profondo dolore per la morte dell'indimenticabile Campione. Un Campione di sport e di vita. Un grande uomo capace di rappresentare con fierezza un intero popolo. Doti non comuni, alla base della Cittadinanza Onoraria conferitagli nel 2019. «A Gigi Riva, a nome di tutti gli Algheresi, va un incondizionato ringraziamento». Lo dichiarano il sindaco di Alghero, Mario Conoci ed il Presidente del Consiglio comunale Lelle Salvatore, a nome dell'intera Giunta e dell'Amministrazione comunale.