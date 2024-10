S.A. 24 gennaio 2024 Giornata della Memoria a Sassari I lavori inizieranno con gli interventi del presidente del Consiglio Maurilio Murru, del sindaco Nanni Campus e della prefetta Grazia La Fauci. Seguiranno le testimonianze di alcuni giovani che hanno partecipato al progetto Promemoria Auschwit



SASSARI - Venerdì 26 gennaio, alle 9.30, nella sede di Palazzo Ducale, il Consiglio comunale si riunirà per celebrare il Giorno della Memoria. La seduta sarà trasmessa in streaming e successivamente la registrazione sarà caricata sul sito www.comune.sassari.it per consentire a chiunque di assistere. Anche per il 2024 l’Assemblea civica, in seduta solenne, ricorderà la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz avvenuta il 27 Gennaio 1945, per commemorare le vittime dell’Olocausto, il valore del loro sacrificio e tenere viva la memoria del ricordo dello stermino, perché coltivare la memoria è un dovere morale e civile per costruire un mondo fondato sui principi di libertà e democrazia.



I lavori inizieranno con gli interventi del presidente del Consiglio Maurilio Murru, del sindaco Nanni Campus e della prefetta Grazia La Fauci. Seguiranno le testimonianze di alcuni giovani che hanno partecipato al progetto Promemoria Auschwitz, finanziato dal Comune e gestito dall’associazione “Arci Sardegna Aps” in cooperazione con l’associazione “Deina Aps”. Due ragazzi racconteranno la loro esperienza, vissuta l’anno scorso, due quella di essere divenuti tutor del percorso dopo averlo vissuto da studenti e infine altri due parleranno delle emozioni che stanno provando in vista della partenza prevista tra qualche giorno. Il presidente Arci Nord Sardegna Franco Uda illustrerà il progetto. Saranno presenti anche il questore della provincia di Sassari Claudio Sanfilippo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Rebechesu e il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Massimiliano Prichiazzi.