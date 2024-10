Cor 25 gennaio 2024 Giornata mondiale zone umide: Ceas in campo I Ceas dei quattro Comuni del Parco di Tepilora (Posada, Torpè, Lodè e Bitti) hanno ideato e organizzato una serie di attività ed eventi così da sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più piccoli, e far conoscere ancora meglio le zone umide dell’area protetta



NUORO - In occasione della Giornata mondiale delle zone umide, che sarà celebrata il prossimo 2 febbraio, i Ceas dei quattro Comuni del Parco di Tepilora (Posada, Torpè, Lodè e Bitti) hanno ideato e organizzato una serie di attività ed eventi così da sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più piccoli, e far conoscere ancora meglio le zone umide dell’area protetta. Tali siti sono inseriti da febbraio 2021 fra le aree ammesse dalla convenzione internazionale di Ramsar.



Gli appuntamenti. Il fine settimana dedicato alla scoperta del corso e del delta del Rio Posada e quindi dell’avifauna che ci vive si aprirà l’1 febbraio, alle ore 16, nella Biblioteca comunale di Bitti con l’appuntamento rivolto ai bambini: “Costruiamo una mangiatoia”. Durante il laboratorio si illustreranno le abitudini alimentari degli uccelli che popolano le zone umide del Parco, tra semi e altri tipi di cibo, mentre alla fine si costruirà tutti assieme una mangiatoia. Il 2 febbraio, dalle 9 nella sede della Porta del Parco a Lodè, adulti e famiglie potranno visitare la mostra fotografica “Aves – L’avifauna del Parco di Tepilora”, un’immersione unica tra forme e colori delle diverse specie che volteggiano sui cieli di questi territori. Ultima tappa il 4 febbraio, a partire dalle 9, con le attività di “Birdwatching e fotografia naturalistica” nelle zone umide di Posada e Torpè. L’evento, dedicato agli adulti, avrà come guida d’eccezione un esperto fotografo che accompagnerà



i partecipanti lungo i sentieri e gli angoli più suggestivi della parte più a valle del Parco. L’intero calendario delle iniziative sarà seguito dagli operatori dei Ceas. Info e contatti. Per tutte le informazioni necessarie o per prenotare la partecipazione alle attività si possono contattare: Ceas Tepilora Bitti al 3473326702 o al 3389826299; Ceas Montalbo di Lodè al 3401529566; Ceas Casa delle Dame Posada al 3773059522; Ceas Torpè – Porta del Parco al 3395852515.