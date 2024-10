Cor 25 gennaio 2024 Open day all’Alberghiero di Alghero Appuntamento il 2 febbraio dalle 10 alle 18 è open day all’Ipsar Piazza Sulis di Alghero, con annesso Convitto per studenti. Inutile nasconderlo, nella Scuola di Piazza Sulis si formano eccellenze professionali



ALGHERO - Il 2 Febbraio dalle 10 alle 18 è open day all’Ipsar Piazza Sulis di Alghero, con annesso Convitto per studenti. È Attivo anche il corso serale per adulti e lavoratori. Inutile nasconderlo, nella Scuola di Piazza Sulis si formano eccellenze professionali che raggiungono anche grandi ristoranti e aziende ricettive, ma vi è di più sono poche le istituzioni di ordine professionale che garantiscono al termine dei corsi di studio, altissimi livelli occupazionali, tanto che i Diplomati dell’Istituto per i Servizi, l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Piazza Sulis – Alghero -, sono riusciti perfino a non essere coinvolti dalla grave crisi occupazionale che investe tutti i settori.



L’indirizzo presenta le seguenti articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica, ovvero professione di: Chef; pasticciere; maître; cameriere; cuoco; responsabile di sala; barman; receptionist.



Senza dimenticare che col Diploma dell’Istituto per I Servizi, l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, i diplomati, possono fornire consulenza a strutture alberghiere, di ristorazione o in industrie alimentari. Si fa presente che è possibile avere accesso a qualsiasi tipo di facoltà universitaria, salvo non si voglia rimanere specificatamente pertinenti a un indirizzo legato al cibo, al benessere e all’ospitalità, ecco allora che Dietistica; Scienze gastronomiche; Scienze del turismo; Ingegneria Gestionale; Economia del turismo; potrebbero risultare – assieme con facoltà linguistiche – delle ottime soluzioni. L’istituto istituto di Istruzione Superiore Piazza Sulis di Alghero è realmente una fonte di molteplici sblocchi occupazioni e sbocchi lavorativi spendibili a più livelli e, non dimentichiamolo, in più paesi del mondo, compreso il corso per adulti e lavoratori.