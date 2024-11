G.P. 27 gennaio 2024 Wwf presenta manifesto sulla biodiversità



Per una Sardegna capace di futuro: il WWF ha presentato a Cagliari un vero e proprio manifesto per l'ambiente sull'isola in dieci punti. Presenti all´incontro anche i prossimi candidati alla Presidenza della Regione Sardegna: Renato Soru i Alessandra Todde • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat