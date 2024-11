Cor 27 gennaio 2024 Sennori: Contributi sterilizzazioni cani e gatti Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 15 marzo 2024 utilizzando i moduli scaricabili dalla pagina internet del Comune di Sennori, al link Campagna sterilizzazione



SENNORI - L'Amministrazione comunale di Sennori rinnova anche per il 2024 la campagna per la sterilizzazione di cani e gatti con la concessione di contributi ai cittadini residenti proprietari degli animali. Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate entro le ore 12 di venerdì 15 marzo 2024 utilizzando i moduli scaricabili dalla pagina internet del Comune di Sennori, al link Campagna sterilizzazione.



Con la sterilizzazione ogni cittadino può preservare il proprio cane o gatto dal contagio di patologie gravi e da malattie tumorali dell'apparato genitale, e si evitano le fughe dei nostri amici a quattro zampe proteggendoli dai pericoli della strada durante la stagione degli amori. Sterilizzando un animale, inoltre, si riduce la possibilità di trovare cuccioli abbandonati, che spesso sono condannati a una vita da randagi o a trovare una morte atroce sulla strada.



«Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere la campagna di sterilizzazione di cani e gatti per cercare di arginare il problema del randagismo, fenomeno che purtroppo, in molti comuni, è fuori controllo», sostiene il sindaco, Nicola Sassu, da sempre impegnato per la salvaguardia degli animali.

Per informazioni sulle pratiche di richiesta dei contributi e in generale sulla campagna di sterilizzazione, gli interessati possono contattare l'ufficio della Polizia locale al numero telefonico 079/3049263.