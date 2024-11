Cor 1 febbraio 2024 I Riformatori presentano Francesco Marinaro E´ prevista per venerdì (ore 18 in via Verdi, presso la sede elettorale cittadina) la presentazione alla città del candidato nel collegio per i Riformatori Sardi di Alghero, Francesco Marinaro



ALGHERO - Questo venerdì 2 febbraio (ore 18), presso la sede di Via Verdi ad Alghero, i Riformatori Algheresi presenteranno il candidato alle elezioni regionali, l'avvocato Francesco Marinaro. «I Riformatori insieme a Marinaro proseguono la loro attività di ascolto e dialogo con i cittadini, ed il modo migliore per conoscere le problematiche specifiche del territorio e dare maggiore concretezza al progetto di un nuovo patto con i cittadini, è stare proprio vicino alla gente» dice Alberto Bamonti, segretario cittadino.