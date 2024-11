S.A. 2 febbraio 2024 La lista dei Progressisti: tutti i candidati A capitanare la squadra Bianco Rossa sarà il consigliere regionale uscente Gian Franco Satta reduce da cinque anni di opposizione durissima alla Giunta sardo leghista del Presidente Solinas. Tutti i candidati



SASSARI - Oggi, venerdì 2 febbraio 2024 ore 19.00, a Sassari presso l’Hotel Carlo Felice (via Carlo Felice n. 43) si presenta la lista del Partito Progressista per il collegio provinciale di Sassari in vista delle prossime elezioni regionali che sarà tenuta a battessimo dal Presidente del Partito Massimo Zedda. A capitanare la squadra Bianco Rossa sarà il consigliere regionale uscente Gian Franco Satta reduce da cinque anni di opposizione durissima alla Giunta sardo leghista del Presidente Solinas.



Il roster dei Progressisti prosegue con Maria Giovanna Campus, assistente sociale, funzionaria del servizio welfare del Comune di Sassari; Giovanni Dessole, di origini nulvesi, è giornalista e animatore culturale; Simona Fiori, segretaria d’azienda; Francesco Dore, di Nule, infermiere dell’emergenza territoriale del Nord Sardegna; Maria Grazia Manca, già funzionaria della Regione Sardegna, assessora del Comune di Sassari e dirigente CGIL; Davide Giordano, geometra, consigliere comunale di Ozieri; Angela Marras, dirigente medico in psichiatria e psicoterapeuta; Salvatore Nieddu, esercente, con un passato calcistico glorioso nelle categorie minori; Speranza Immacolata Piredda, ginecologa; Antonio Ruiu, avvocato, sindaco del Comune di Cargeghe; Marcella Spanu, consigliere comunale, già assessore alla cultura e istruzione del comune di Sorso. I progressisti sono orgogliosi del lavoro svolto in Consiglio Regionale e sono tra le poche liste a riproporsi tal quali rispetto a cinque anni fa, segno di forza e autorevolezza se si pensa che il gruppo dirigente si è mantenuto solido e coeso durante questo lungo periodo di opposizione, riuscendo persino ad eleggere una parlamentare.



Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sanità con ben due medici (Marras e Piredda) ed un infermiere (Dore) anche in riferimento alla crisi degli ospedali di Alghero e soprattutto di Ozieri. Non mancano gli amministratori locali con Ruiu sindaco di Cargeghe e il giovane consigliere Giordano di Ozieri e la consigliera di Sorso Marcella Spanu. I funzionari pubblici sono rappresentati da Maria Giovanna Campus (comune di Sassari) e Maria Grazia Manca (Laore) che negli anni col suo lavoro ha dimostrato grande attenzione al mondo delle campagne. Agricoltura rappresentata anche dall’imprenditore agricolo Gian Franco Satta. Il mondo delle professioni è rappresentato dal giornalista Giovanni Dessole che nella sua instancabile attività promuove costantemente una serie quasi infinita di eventi culturali.



Le PMI sono invece rappresentate da Simona Fiori e Salvatore (noto Tore) Nieddu che tutti i giorni sono sul fronte a risolvere i mille problemi che riguardano chi fa impresa. Il territorio è ben rappresentato: Speranza Piredda opera da una vita all’ospedale di Alghero dove vive; Giordano copre il Logudoro, mentre Dore copre il Goceano. L’Anglona è rappresentata da Simona Fiori (Castelsardo), Gian Franco Satta (Tergu) e Giovani Dessole (Nulvi). L’hinterland della Città è coperto da Antonio Ruiu di Cargeghe, mentre la Romangia è appannaggio di Marcella Spanu di sorso. A Sassari restano Maria Giovanna Campus (di antiche ascendenze castellanesi), Maria Grazia Manca, Tore Nieddu e Angela Marras. Gli interventi introduttivi saranno a cura degli avvocati Tania Decortes (coordinatrice provinciale) e Roberto Uzzau (coordinatore cittadino) e dalla deputata Francesca Ghirra. La presentazione della lista sarà coordinata da Lalla Careddu e Walter Pani, dirigenti storici dei Progressisti. Chiuderà Massimo Zedda.



Nella foto: Massimo Zedda