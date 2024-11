Donato Forcillo 2 febbraio 2024 L'opinione di Donato Forcillo Obiettivo salute ed energia nel Nord Ovest Sardegna



Il tema dell’Energia a Porto Torres, ma in generale in tutta l’area del Nord-Ovest Sardegna, ha rappresentato per anni un volano per l’economia del territorio. Molti di noi oggi sono figli di quel boom industriale. Al benessere economico dei primi tempi però, né è seguito uno di necessaria salvaguardia della salute dell’aria e delle falde. Sotto il profilo dell’igiene pubblica e dell'ambiente infatti, Porto Torres è uno dei 39 siti di interesse nazionale. Le imminenti elezioni regionali del prossimo 25 Febbraio saranno fondamentali, in quanto andranno affrontati con coraggio e determinazione i seguenti 3 argomenti sul tema Salute ed Energia: Una decisa presa di posizione politica sul tema bonifiche e tutela della salute, che tenga conto in primis delle persone sul nostro territorio e non di equilibri politici o con multinazionali; La salvaguardia dei posti di lavoro della centrale a carbone di Fiume Santo. Il phase-out dal carbone previsto da qui ai prossimi anni, non può essere un tema lasciato in sospeso. Va aperto un vero tavolo di confronto serio ed efficace sin da ora con azienda, lavoratori, comune e regione; Realizzazione di un sistema di approvvigionamento del metano con un nuovo deposito costiero, per difendere la produzione industriale nel medio periodo, in attesa di dare avvio al progetto per la realizzazione di una Sardegna ad emissione nulle entro il 2040. Questo vuol dire anticipare il raggiungimento della neutralità climatica della Sardegna di 10 anni, assicurando condizioni di sicurezza energetica e di accesso dei sardi alle fonti rinnovabili a prescindere dalle condizioni sociali ed economiche, salvaguardando così, finalmente, salute e territorio.



*candidato per il M5S alle regionali nella circoscrizione di Sassari