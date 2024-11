S.A. 8 febbraio 2024 Riformatori: Cossa, Vargiu e Lai ad Alghero Gli onorevoli al fianco del candidato Francesco Marinaro. Tra i temi principali dell´incontro: il Principio di Insularità in Costituzione, del riconoscimento Nuragico come Patrimonio dell´ Umanità e di Accise. Appuntamento venerdì 9 febbraio



ALGHERO - Venerdì 9 febbraio, alle ore 17.00, presso la sede dei Riformatori in via Verdi 36 ad Alghero, saranno presenti con il candidato Francesco Marinaro, gli onorevoli Michele Cossa e Pierpaolo Vargiu e la presidente Lai. Tra i temi principali dell'incontro: il Principio di Insularità in Costituzione, il riconoscimento Nuragico come Patrimonio dell' Umanità e le Accise.



Nella foto: Michele Cossa