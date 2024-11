Cor 17 febbraio 2024 S´illumina il rettilineo per l´aeroporto Al via i lavori per dotare l´importante infrastruttura viaria di Alghero dell´adeguata illuminazione. L´intervento, previsto dalla Provincia di Sassari, programmato per i prossimi mesi. Accantieramento la prossima settimana



ALGHERO - E luce fu. Dopo un primo intervento di riqualificazione del manto stradale, l'importante infrastruttura viaria che collega la città di Alghero e Fertilia con l'aeroporto internazionale "Riviera del Corallo" sarà dotata di un'adeguata illuminazione. Era diventata ormai un'esigenza non più procrastinabile per la sicurezza ed il massiccio traffico veicolare nella stagione di punta. Così la Provincia di Sassari, competente sulla viabilità dell'intero reticolo viario provinciale, sblocca l'atteso intervento. Tutti i dettagli sui lavori, compresa la tempistica di realizzazione, saranno oggetto di un'apposita conferenza di presentazione prevista per la giornata di lunedì 20 febbraio a Palazzo Sciuti, presso la sala Bizantina. Presenzierà l'Amministratore straordinario, l'algherese Pietrino Fois, che ha lavorato con particolare dedizione per garantire l'avvio dell'intervento, i cui lavori saranno accantierati già dalla prossima settimana.