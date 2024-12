S.A. 14 marzo 2024 Barracelli: fino a 80mila euro a comune Le risorse finanziarie disponibili sono 17.000.000 euro. La somma di 80.000,00 euro sarà assegnata a ciascun Comune sede di Compagnia barracellare. Domande entro il 22 marzo



CAGLIARI - Approvato e pubblicato l'Avviso per l'assegnazione dei contributi ai Comuni per il potenziamento delle Compagnie barracellari e l'acquisto di mezzi ed attrezzature. L'avviso è finalizzato a finanziare prioritariamente l'acquisto di mezzi per le attività delle compagnie barracellari, per le necessità operative, le emergenze e la vigilanza, come ausilio alle comunità per rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori. In particolare i contributi saranno destinati all'acquisto di mezzi per l'attività antincendio, del tipo fuoristrada con cassone, con almeno 4 posti, corredati da attrezzatura tipo modulo operativo per necessità antincendio. Le risorse finanziarie disponibili sono 17.000.000 euro. La somma di 80.000,00 euro sarà assegnata a ciascun Comune sede di Compagnia barracellare. I Comuni, in possesso dei requisiti, dovranno presentare le richieste all'indirizzo Pec: enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro il 22 marzo 2024. Le spese ammesse al contributo dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2025.