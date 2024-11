Cor 22 febbraio 2024 Vigili del Fuoco, caserma ad Alghero Si tratta di un intervento atteso da diverso tempo, a cui l´amministrazione comunale ha lavorato concretamente per sbloccare l´iter e garantire la realizzazione del nuovo comando



ALGHERO - Arriva anche l'ultima e decisiva firma per la convenzione che porterà alla realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco ad Alghero. Si tratta di un intervento atteso da diverso tempo, a cui l'amministrazione comunale ha lavorato concretamente per sbloccare l'iter e garantire la realizzazione del nuovo comando. La stazione appaltante sarà presso il Provveditorato alle opere Pubbliche per la Sardegna in accordo col Ministero dell’Interno. Una procedura non semplice quella conclusasi ad Alghero, che ha coinvolto il Consiglio comunale nei vari passaggi, i competenti uffici statali e regionali. I lavori partiranno nel più breve tempo possibile. La nuova caserma nascerà in una zona particolarmente strategica dal punto di vista della posizione, facilmente raggiungibile da tutti i quartieri grazie alla nuova circonvallazione che lambisce il terreno dove sorgerà la struttura. L'Amministrazione comunale proseguirà nella fattiva collaborazione col Comando dei Vigili del Fuoco così da favorire la realizzazione dell'opera nel più breve tempo.



Foto d'archivio