Cor 27 febbraio 2024 Todde 45,3%, Truzzu 45%, Soru 8,6% Chiusura dei dati in tarda notte. Vince di circa 3mila voti la candidata presidente del campo largo. Renato Soru non sfonda il 10% su base regionale. Mancano 22 sezioni che finiscono direttamente in Tribunale. Per il risultato definitivo ci sarà da attendere



Questi i voti riportati dai candidati presidente, sulla base dei dati caricati dai Comuni della Sardegna nel sistema SIER, il Sistema informativo elettorale regionale:



Ore 5.00. Questi i voti riportati dai candidati presidente, sulla base dei dati caricati dai Comuni della Sardegna nel sistema SIER, il Sistema informativo elettorale regionale: Alessandra Todde 330.619 (45,3 %), Paolo Truzzu 327.695 (45 %), Renato Soru 63.021 (8,7 %), Lucia Chessa 7.147 (1 %). Il dato è aggiornato alle ore 5.00 ed è riferito a 1822 sezioni su un totale di 1844. Lo scrutinio delle rimanenti 22 sezioni elettorali (4 a Sassari, 2 a Sorso, 3 a Sestu, 2 a Bonarcado, 3 a Luras, 2 a Musei, 2 a Serdiana, 2 a Silius, 1 a San Gavino Monreale, 1 a Villasor), sarà completato, come previsto dalle norme vigenti, dagli uffici dei Tribunali dei rispettivi territori.



Ore 00.37 . Nuovi dati ufficiali: in 1771 sezioni su 1844, Todde al 45,3%, Truzzu 45,1%, Soru 8,6%, Chessa 1%.



Ore 23.55. Nuovi dati ufficiali: in 1741 sezioni su 1844, Todde al 45,4%, Truzzu 45%, Soru 8,6%, Chessa 1%.



Ore 23.05. Gli auguri e i complimenti alla Todde (che non ha ancora annunciato la vittoria nonostante il vantaggio) da parte del sindaco Pd di Firenze Dario Nardella e dal deputato Pd Nicola Zingaretti.



Ore 23.00. Il deputato di Fratelli d’Italia Gianni Lampis ha annunciato il riconteggio dei voti in tribunale in alcuni paesi, in particolare a Luras (in provincia di Sassari) e Narcao (provincia Sud Sardegna).



Ore 22.50. Nuovi dati ufficiali: in 1669 sezioni su 1844, Todde al 45,3%, Truzzu 45,1%, Soru 8,6%, Chessa 1%.



Ore 22.17. Nuovi dati ufficiali: in 1622 sezioni su 1844, Todde al 45,3%, Truzzu 45%, Soru 8,7%, Chessa 1%.



Ore 21.08. Nuovi dati ufficiali: in 1496 sezioni su 1844, Todde al 45,5%, Truzzu 45%, Soru 8,5%, Chessa 1%.



Ore 20.32. Nuovi dati ufficiali: in 1405 sezioni su 1844, Todde al 45,7%, Truzzu 44,9%, Soru 8,4%, Chessa 1%.



Ore 19.28. Nuovi dati ufficiali: in 1321 sezioni su 1844, Todde al 45,5%, Truzzu 45,2%, Soru 8,3%, Chessa 1%.



Ore 19.28. Nuovi dati ufficiali: in 1239 sezioni su 1844, Todde al 45,4%, Truzzu 45,2%, Soru 8,5%, Chessa 0,9%.



Ore 19.04. Nuovi dati ufficiali: in 1139 sezioni su 1844, Todde al 45,3%, Truzzu 45,3%, Soru 8,5%, Chessa 0,9%.



Ore 18.45. Nuovi dati ufficiali: in 1123 sezioni su 1844, Todde al 45,2%, Truzzu 45,5%, Soru 8,4%, Chessa 0,9%.



Ore 18.23. Nuovi dati ufficiali: in 1002 sezioni su 1844, Todde al 45%, Truzzu 45,7%, Soru 8,4%, Chessa 0,9%.



Ore 18.18. Nuovi dati ufficiali: in 991 sezioni su 1844, Todde al 45,6%, Truzzu 46,1%, Soru 8,4%, Chessa 1,0%.



Ore 17.59. Nuovi dati ufficiali: in 918 sezioni su 1844, Todde al 44,6%, Truzzu 46,1%, Soru 8,3%, Chessa 1,0%.



Ore 17.20. Nuovi dati ufficiali: in 800 sezioni su 1844, Todde al 44,3%, Truzzu 46,5%, Soru 8,2%, Chessa 1,0%.



Ore 17.00. Nuovi dati ufficiali: in 691 sezioni su 1844, Todde al 43,9%, Truzzu 47,4%, Soru 7,8%, Chessa 0,9%.



Ore 16.46. Nuovi dati ufficiali: in 642 sezioni su 1844, Todde al 43,8%, Truzzu 47,4%, Soru 7,9%, Chessa 0,9%.



Ore 16.03. Nuovi dati ufficiali: in 503 sezioni su 1844, Todde al 43,9%, Truzzu 47,1%, Soru 8,1%, Chessa 0,9%.



Ore 15.55. Nuovi dati ufficiali: in 468 sezioni su 1844, Todde al 44%, Truzzu 46,8%, Soru 8,3%, Chessa 0,9%.



Ore 15.35. Nuovi dati ufficiali: in 391 sezioni su 1844, Todde al 44,1%, Truzzu 47,3%, Soru 7,7%, Chessa 0,9%.



Ore 15.12. Nuovi dati ufficiali: in 351 sezioni su 1844, Todde al 45,2%, Truzzu 46,1%, Soru 7,8%, Chessa 0,9%.



Ore 14.43. Nuovi dati ufficiali: in 315 sezioni su 1844, Todde al 45%, Truzzu 46,1%, Soru 7,7%, Chessa 1%.



Ore 14.20. Nuovi dati ufficiali: in 266 sezioni su 1844, avanti Todde con il 46,3%, segue Truzzu 44,7%, Soru 7,7%, Chessa 0,9%.



Ore 14.03. Nuovi dati ufficiali: in 183 sezioni su 1844, avanti Todde con il 45,9%, segue Truzzu 45,2%, Soru 7,9%, Chessa 1%.



Ore 13.18. Nuovi dati ufficiali: in 139 sezioni su 1844, avanti Todde con il 45,9%, segue Truzzu 45,3%, Soru 7,8%, Chessa 1%.



Ore 13.18. Nuovi dati ufficiali: in 91 sezioni su 1844, avanti Todde con il 45,9%, segue Truzzu 45%, Soru 8,2%, Chessa 0,9%.





Ore 13.11. Nuovi dati ufficiali: in 54 sezioni su 1844, avanti Todde con il 46,4%, segue Truzzu 44,9%, Soru 7,8%, Chessa 0,9%.





Ore 12.45. Nuovi dati ufficiali: in 47 sezioni su 1844, avanti Todde con il 46,3%, segue Truzzu 44,3%, Soru 8,4%, Chessa 1,0%.



Ore 12.43. «Situazione non positiva. Giudizio negativo su giunta Solinas. Con tutte le cautele del caso la situazione non mi pare positiva». Lo ha detto il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri, ospite all’Aria Che Tira su La7, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Sardegna e «C’è un giudizio negativo sulla giunta uscente» di centrodestra guidata da Christian Solinas. «C’era un presidente che abbiamo ritenuto di non ricandidare ma la sostituzione non ha ribaltato il giudizio non positivo sulla giunta. Truzzu, sindaco di Cagliari, nella classifica dei sindaci del Sole 24 ore non slittava ai primi posti. Penso che bisognerà riflettere», ha aggiunto.



Ore 12.33. Nuovi dati ufficiali: in 26 sezioni su 1844, avanti Truzzu con il 48,2%, segue Todde 44,1%, Soru 8%, Chessa 1%.



Ore 12.25. Truzzu dopo la pubblicazione della dichiarazione trapelata sulle pagine del quotidiano La Nuova Sardegna avrebbe provato a smentire il suo commento sui risultati elettorali (ancora parziali).



Ore 12.08. - Arriva il primo commento di Paolo Truzzu, raccolto nei corridoi del comitato elettorale e pubblicato da La Nuova Sardegna nonostante manchino i dati ufficiali dal sito della Regione Sardegna : «È andata, purtroppo».



Ore 12.07. Salvatore Deidda, deputato FdI, commenta i dati parziali: «Paghiamo che forse in 5 anni non abbiamo governato proprio brillantemente». Nessuna sorpresa su Cagliari: «Mi aspettavo questo risultato, sapevo che non sarebbe stata una passeggiata».



Ore 11.28 A Sassari Todde avanti. A Sassari scrutinate 11 sezioni su 144: Todde 52,41%, Truzzu 38,77%, Soru 8,39, Chessa 0,43%.



Ore 10.40. I primi dati ufficiali: in 10 sezioni su 1844, Todde ha il 53,7% e Truzzu il 40,3%.



Ore 10.20. Carbonia e Carloforte vanno alla candidata del centrosinistra Alessandra Todde.



Ore 10.18. Nel paese più piccolo della Sardegna, Baradili nell’Oristanese, vince Todde: 81 abitanti. Todde ha ricevuto 22 voti, Paolo Truzzu del centrodestra 19 voti, Renato Soru della coalizione sarda 3 voti e un voto Lucia Chessa, candidata alla presidenza per Sardegna R-esiste.



Ore 10.14. Risultati ufficiosi. A Sassari in testa Alessandra Todde.



ore 9.55. Primi dati definitivi confermano la vittoria di Alessandra Todde a Porto Torres, Elmas, Quartu Sant'Elena e Sestu.



ore 9.35. Todde avanti a Cagliari, Truzzu ad Alghero. I primi dati ufficiali - non significativi per numero di sezioni scrutinate - confermano il vantaggio di Alessandra Todde su Cagliari e quello di Paolo Truzzu ad Alghero. Renato Soru pare non sfondare il 10% su base regionale.



[prima pubblicazione 26 febbraio alle 9.35]