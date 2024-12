G.P. 29 febbraio 2024 Sardegna, Todde: "Mi piacerebbe voto online per le prossime Regionali"



La presidente regionale ha espresso il suo entusiasmo per l’introduzione del voto elettronico alle elezioni regionali, evidenziando come questa innovazione potrebbe rappresentare un significativo passo avanti anche per la Regione Sardegna La presidente regionale ha espresso il suo entusiasmo per l’introduzione del voto elettronico alle elezioni regionali, evidenziando come questa innovazione potrebbe rappresentare un significativo passo avanti anche per la Regione Sardegna • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat