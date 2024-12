S.A. 1 marzo 2024 Via alla nuova edizione del premio Vermentino Il Premio, in programma come di consueto a Olbia in autunno, è rivolto a opere di narrativa italiana edite, capaci di creare un forte elemento identitario tra la terra, i suoi prodotti, il lavoro nei campi e le tradizioni secolari che si tramandano di padre in figlio



OLBIA - Prende il via l’VIII edizione del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”, iniziativa culturale ideata dalla Camera di Commercio di Sassari, realizzata in partenariato con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e in collaborazione con i principali Consorzi di tutela del Vermentino. Il Premio, in programma come di consueto a Olbia in autunno, è rivolto a opere di narrativa italiana edite, capaci di creare un forte elemento identitario tra la terra, i suoi prodotti, il lavoro nei campi e le tradizioni secolari che si tramandano di padre in figlio. Romanzi e racconti che narrano di “intrecci di vite”, di storie reali o immaginarie tra gli scenari di filari di vigneti, da cui nasce e matura l’uva. Un Premio che cresce per quantità e la qualità delle proposte letterarie e che anche quest'anno, così come nella precedente edizione, sarà presentato al Salone del libro di Torino. Così ancora una volta sapori, profumi e colori propri del mondo vitivinicolo prendono vita tra le pagine dei libri suscitando nei lettori emozioni e sensazioni uniche, ricordo vivo della terra e dei suoi frutti. Ci si potrà candidare all’edizione 2024 del Premio selezionando una o due opere da inviare alla Camera di Commercio di Sassari entro venerdì 28 giugno 2024.