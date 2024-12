Cor 5 marzo 2024 Lupus in Fabula ritorna su Catalan Tv La trasmissione ideata e condotta da Raniero Selva con la regia e immagini di Paolo Calaresu, immagini drone Mauro Madau e la supervisione di Roberto Lampis, ritorna in onda da giovedì 7 Marzo alle ore 21,30



ALGHERO - La trasmissione televisiva "Lupus in Fabula" ideata e condotta da Raniero Selva con la regia e immagini di Paolo Calaresu, immagini drone Mauro Madau e la supervisione di Roberto Lampis, ritorna in onda da giovedì 7 Marzo alle ore 21,30 e in replica il sabato alle ore 22,00, su Catalan Tv canale 15 regionale. Nella prima puntata ospite Gianfranco Zola, il presidente del CONI Sardegna Bruno Perra, il Givernatore del Panathlon Francesco Sanna, il presidente del Parco di Porto Conte Raimondo Tilocca, la cantautrice Teresa Sanna. Spazio dedicato all’arte con Francesca Iurato, Il Re Nudo con lo scultore artista Mario Nieddu, le poesie curate da Annamaria Caria e Venere Rosati. Una particolare attenzione ad Antoine de Sant Exupery attraverso un viaggio con il maestro e artista Elio Pulli e con i musei del Parco di Porto Conte. Tanti ospiti e giovani talenti in varie discipline tra fotografia, pittura , cantanti, tatuaggi ed altro. Insomma tante storie personali in diversi spaccati di vita contemporanea che rendono protagonisti gli intervistati in questa seconda edizione.