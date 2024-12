Cor 5 marzo 2024 Cinghiali in strada, incidente in borgata E´ l´ennesimo. Intorno alle ore 20.30 circa, la pattuglia dei Barracelli è intervenuta lungo la SS291 per un incidente con un cinghiale del peso di 64 Kg. Danni alla macchina, illeso il conducente



ALGHERO - Nel fine settimana appena trascorso si è verificato l’ennesimo incidente stradale con un cinghiale di grosse dimensioni lungo la SS291, un tratto di strada frequentatissimo che conduce alla borgata di Santa Maria La Palma e all’Aeroporto Civile. Intorno alle ore 20.30 circa, la pattuglia dei barracelli è intervenuta per un incidente con un cinghiale del peso di 64 Kg, misurazione rilevata a seguito del conferimento della carcassa presso il centro recupero fauna selvatica di Bonassai.



La vettura coinvolta è stata seriamente danneggiata tanto da non essere più in grado di marciare, fortunatamente senza particolari conseguenze per l’occupante. Una volta effettuati i rilievi da parte dei Barracelli del Comando di Alghero, la veterinaria reperibile della Asl ha eseguito tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria, con le procedure particolari previste per contrastare eventuali problematiche di tipo sanitario.



«In quel punto - commenta il capitano Riccardo Paddeu, si sono verificati altri incidenti stradali con cinghiali, considerato che la SS291 è una arteria molto trafficata e il rischio di incidenti stradali con cinghiali di grossa taglia stanno aumentando notevolmente, se fosse capitato ad un mezzo a due ruote si saprebbe potuta rischiare la vita».