Peru deve risarcire Tedde e Palazzo Chigi

CAGLIARI - La prima sezione civile del Tribunale di Cagliari ha condannato il consigliere regionale Antonello Peru a rifondere la presidenza del Consiglio dei ministri e l'onorevole di Alghero Marco Tedde per le spese sostenute nell'ambito del contenzioso giudiziario scaturito dal ricorso promosso nel 2022 dal politico di Sorso, esponente di Sardegna al Centro 20Venti, contro la sua sospensione per 18 mesi dalla carica di consigliere regionale: Circa 16 mila euro, comprensiva di Iva e spese generali. Condanna secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale. Il Tribunale ha infatti ha ritenuto che se la causa fosse continuata (nel frattempo era cessata la materia del contendere), Peru sarebbe ugualmente stato sconfitto per infondatezza delle sue tesi.



Ma andiamo con ordine. Peru ha impugnato davanti al Tribunale di Cagliari con procedimento sommario di cognizione (ai sensi dell'art. 702 bis cpc) il provvedimento del Consiglio dei Ministri che lo aveva sospeso dalla carica di Consigliere regionale in quanto condannato a 5 anni e 6 mesi per il reato di «induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità». La difesa di Peru ha ritenuto però il decreto invalido chiedendone l'annullamento, e in subordine la rimessione degli atti alla Corte costituzionale perché riteneva «illegittima» la norma che prevede la sospensione dei consiglieri regionali in ipotesi di condanna per gravi reati. Nel corso del giudizio Antonello Peru ha così avviato un procedimento d'urgenza (ex art. 700 cpc), conclusosi con un'ordinanza di rigetto contro la quale propose reclamo.



Il provvedimento di rigetto venne altresì confermato dal Tribunale in sede di reclamo. Si sono difesi nei tre giudizi la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Mentre Marco Tedde, ex sindaco di Alghero che aveva sostituito negli scranni del Consiglio regionale Sardo Antonello Peru a seguito della sua sospensione, si era difeso con l'avv. Loredana Ricciotti solo nel procedimento di cognizione sommaria. Al rientro in aula Peru, in assenza del politico algherese, aveva fatto una filippica proprio contro Tedde a causa della sua difesa in giudizio. Il Tribunale di Cagliari, a seguito dell'assoluzione di Peru in appello e della sua reintegrazione nei ranghi del Consiglio Regionale, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ma ha comunque condannato Peru al pagamento delle spese di giudizio. Si conclude così una vicenda che ha avuto anche risvolti politici, ma per i giudici Marco Tedde era titolato a intervenire nel contenzioso, motivo per cui gli dovranno essere rifuse le spese legali nonostante non esista più l'oggetto del contendere.