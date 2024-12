Cor 8 marzo 2024 Premi internazionali per la Cantina di Alghero La cantina di Alghero, eccellenza del territorio, ha ricevuto nuove importanti medaglie da tre diversi prestigiosi concorsi enologici: Berliner Wine Trophy e Mundus Vini dalla Germania e e Sakura Women Awards dal Giappone



ALGHERO - Pioggia di premi internazionali per la Cantina Santa Maria La Palma; i vini della grande cantina di Alghero hanno ricevuto nuovi riconoscimenti da tre diverse competizioni enologiche svoltesi in Germania e Giappone: Berliner Wine Trophy - Winter Edition, Mundus Vini e Sakura Wine Awards. La prima grande soddisfazione è arrivata dal Berliner Wine Trophy, il più importante concorso enologico della Germania e uno dei più famosi al mondo, che ha assegnato ben tre medaglie d’oro a tre diversi vini dell’azienda: Redìt Cannonau Riserva, Naramae Cannonau Riserva e Punta Rosa Cannonau di Sardegna DOC Rosato. Un risultato di alto rilievo in una competizione che registra ogni anno un numero evelatissimo di partecipanti, con circa 14.000 vini inviati.



Sempre dalla Germania sono arrivati altri importanti riconoscimenti, con il concorso Mundus Vini che ha assegnato una nuova medaglia d’oro al Redìt Cannonau Riserva - che arriva così a quota due ori internazionali - e un altro oro al Vermentino Blu, un grande classico dell’enogastronomia di Alghero. L’ultima grande soddisfazione è giunta dal Giappone con il Sakura Japan Women’s Wine Awards, la prima manifestazione dove la giuria è composta totalmente da donne - sommelier e professioniste del vino - nata con l’obiettivo di «suggerire vini che possano sposarsi al meglio con la cultura giapponese e promuovere la conoscenza del vino». Le giurate hanno selezionato i migliori vini tra oltre 4200 etichette partecipanti e hanno deciso di assegnare una medaglia d’oro rispettivamente ad Aragosta Vermentino, Aragosta Rosé, Akènta Cuvèe, Naramae Cannonau Riserva, quattro vini che stanno incontrando sempre più il gusto dei wine lovers del Sol Levante.



«Ricevere questi prestigiosi riconoscimenti riempie di gioia e orgoglio», sottolineano dalla dirigenza della Cantina «Sono premi che rappresentano un omaggio all'eccellenza dei vigneti e alla peculiarità del terroir sardo, testimonianza dell’operato quotidiano dei nostri trecento soci nei rispettivi poderi e del team dell’azienda. Crediamo che queste medaglie segnalino il proseguo di un trend positivo: la qualità della produzione enologica in Sardegna è in ascesa, merito della crescente competenza e professionalità delle aziende del settore, nonché della naturale predisposizione del territorio per la viticoltura. Continuiamo a pensare che la Sardegna possa configurarsi come “L’isola del vino” a livello internazionale, un posizionamento che può darci prestigio e diventare un attrattore importante per gli appassionati di vino, desiderosi di esplorare la nostra isola in ogni stagione». La Cantina Santa Maria La Palma chiude dunque questa prima sessione di premi con tanti riconoscimenti e feedback positivi. Una testimonianza ulteriore di come il vino di Alghero e della Sardegna piaccia sempre di più, con l’azienda algherese proiettata a coprire un ruolo sempre più importante nel panorama del vino internazionale.