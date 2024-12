Cor 9 marzo 2024 Marzo magico in biblioteca a Sassari Sarà un marzo ricco di incontri con l’autore quello che l´Amministrazione comunale di Sassari ha organizzato nella biblioteca comunale di piazza Tola. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala conferenze



SASSARI - Sarà un marzo ricco di incontri con l’autore quello che l'Amministrazione comunale di Sassari ha organizzato nella biblioteca comunale di Piazza Tola. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala conferenze e la partecipazione è gratuita con accesso libero.

Si parte martedì 12 marzo alle 18 con “Sassaresi per sempre. Viaggio emozionale nel cuore di Sassari”, a cura di Pier Bruno Cosso. Un libro scritto a più a mani in cui gli autori raccontano il loro sguardo sulla città di Sassari, descrivendo le sensazioni che si provano attraversandola e ascoltandola intimamente.



Il 14 marzo alle 17:30, Paolo Deidda presenta il suo primo romanzo dal titolo “L’uomo senza tempo”. Un libro sul ritorno alla terra natìa, in cui il lettore - insieme al protagonista – sarà catapultato in un mondo fatto di antiche tradizioni, spiritualità, magia e alchimia. Il 19 marzo alle 18, Noemi Satta risponderà a domande come: “La cultura può essere uno strumento di cura? In che modo cura e cultura possono essere strumenti di rigenerazione di territori fragili?”. Nel saggio “La cultura cura. Progettare nuovi centri culturali in tempi incerti”, l’autrice illustra, attraverso casi concreti, come si possa rispondere alla sfida di creare spazi pubblici a base culturale, abilitando comunità e territori al cambiamento, imparando prospettive e pratiche del fare insieme.



L’evento è inserito all’interno delle attività del Festival del giornalismo Liquida, di cui la biblioteca comunale è partner. Il 28 marzo sarà la volta di Giambernardo Piroddi con: “Gesù non amava i nemici. Quello che i vangeli greci raccontano e le traduzioni censurano”. Attraverso l’analisi linguistica dei Vangeli, questo saggio si ripropone di andare oltre la manipolazione derivante dalle traduzioni, per riscoprire il Gesù che ci viene trasmesso dalle opere scritte in greco antico, tradotte infinite volte e tradite altrettante.