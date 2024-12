Cor 16 marzo 2024 Tempio, 160 fermi, 90 veicoli: tre denunce Nei giorni scorsi è stato effettuato nel Comune di Tempio Pausania un servizio straordinario di controllo del territorio con impiego di numerosi equipaggi della Polizia di Stato



SASSARI - Come disposto dal Questore della Provincia di Sassari, nei giorni scorsi è stato effettuato nel Comune di Tempio Pausania un servizio straordinario di controllo del territorio con impiego di numerosi equipaggi della Polizia di Stato. Durante il servizio, finalizzato a contrastare ogni forma d’illegalità tra cui in particolare spaccio di sostanze stupefacenti e reati di natura predatoria, sono stati predisposti simultanei posti di controllo nelle principali vie d’accesso e d’uscita del centro, nonché numerosi passaggi e soste nel centro urbano.



Sono state identificate oltre 160 persone e controllati oltre 90 veicoli, elevate 3 sanzioni al codice della strada e denunciata una persona per porto di armi od oggetti atti ad offendere, in quanto rinvenuta in possesso di un coltello a serramanico di 23 centimetri.



Nel servizio, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie del Commissariato di P.S. di Tempio Pausania e del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, è stato intensificato il monitoraggio dei luoghi di maggiore aggregazione di persone, anche mediante il controllo di diversi esercizi commerciali ad opera di personale di Polizia Amministrativa del Commissariato.



«La predisposizione di servizi straordinari di controllo del territorio, i quali verranno riprogrammati nelle prossime settimane, assurge ad efficace strumento per la prevenzione e la lotta alla criminalità, garantendo il presidio del territorio con incidenza diretta anche nell’ambito del decoro e della sicurezza urbana, presupposto per una positiva percezione di sicurezza dei cittadini».