G.P. 17 marzo 2024 Sardegna, in attesa degli eletti



In Appello i verbali circoscrizione Cagliari. E sarà solo allora che la Presidente della Regione in pectore Alessandra Todde potrà convocare la prima seduta dell´Aula - la legge prevede entro 20 giorni - e presentare la sua giunta