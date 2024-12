Cor 19 marzo 2024 San Giuseppe, celebrazioni alla Pietraia Ecco il programma delle celebrazioni in occasione della Solennità di S. Giuseppe, Patrono della comunità parrocchiale del Quartiere della Pietraia



ALGHERO - Le celebrazioni in occasione della Solennità di S. Giuseppe, Patrono della comunità parrocchiale della Pietraia, della Chiesa Universale, dei Papà e del Gremio Cittadino dei Falegnami, si svolgeranno presso la omonima parrocchia del Quartiere della Pietraia secondo il seguente programma: martedì 19 marzo, alle ore 17, Secondi Vespri di S. Giuseppe; alle ore 17.15, processione per le vie del quartiere con il simulacro storico di S. Giuseppe accompagnato dalla Banda Musicale “A. Dalerci” Città di Alghero. Alle ore 18 si proseguirà con la messa solenne mentre alle ore 19.30 si svolgerà il concerto per S. Giuseppe: Musica tra Fede, Passione e Tradizione, sempre a cura della Banda Musicale “A. Dalerci”.