Cor 19 marzo 2024 Ceas, laboratori al Lago di Baratz Il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari propone il laboratorio creativo ‘Aspettando la Pasqua…’, sabato 23 marzo dalle 9:30 alle 12:30 nei locali del Ceas in via dei Fenicotteri, 25



SASSARI - L’incontro, offerto gratuitamente ai bambini (dai quattro anni in su) e alle loro famiglie, sarà dedicato alla primavera e alle festività pasquali. Per motivi organizzativi si richiede l’iscrizione, entro il 22 marzo, al numero 079533097 (dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30) o via mail all'indirizzo ceas.baratz@comune.sassari.it.



Piccoli giochi, biglietti di auguri, cestini per gli ovetti, coniglietti e tanti altri personaggi saranno realizzati da tutti i bambini con materiale di riciclo e materiale naturale recuperato all’aperto. Ogni oggetto realizzato potrà essere personalizzato secondo il gusto dei partecipanti, lasciando spazio alla fantasia e creatività dei più.



Utilizzando rametti, foglie secche, carta, cartone, plastica, colla e forbici i partecipanti potranno trascorrere insieme una mattina all’insegna del riciclo e del divertimento. Al termine del laboratorio i bambini potranno portare con sé i loro lavori. Le attività pratiche della giornata saranno condotte dalle operatrici del Ceas Lago Baratz, Paola Delogu, Ilaria Cossu e Alida Manca.