Cor 21 marzo 2024 Domenica delle Palme, Banda in chiesa “Envant del Rei. Les ondes de gener” si terrà nella serata di Domenica delle Palme, 24 marzo 2024 alle ore 18.00 presso la Parrocchia di Santa Maria Goretti in Alghero



ALGHERO - L’evento nasce da una sempre più consolidata collaborazione con la Diocesi di Alghero Bosa, la Confraternita della Misericordia di Alghero, l’Assessorato alla Cultura della Città di Alghero e la Fondazione Alghero. Durante la serata verrà eseguito il testo “Les ondes de gener” (Le Onde di gennaio): è un componimento in cui si narrano in linguaggio poetico le vicende che portarono all’arrivo del Sant Cristus della Misericordia ad Alghero. Nel testo, scritto in algherese da Franco Cano, fonti storiche e racconti fantastici si incrociano diventando un tutt’uno.



La composizione consta di sette strofe di otto versi ciascuna, alternate nel corso del concerto da brani musicali di L.V. Beethoven, W.A. Mozart, F. Chopin, A. C. Adam e del compositore algherese Pino Piras. La lettura delle strofe in algherese è affidata alla voce della prof.ssa Enza Castellaccio mentre la “cronaca in italiano”, al prof. Mauro Morittu, che durante l’esecuzione dei brani da parte di codesta Banda musicale raffigurerà in modo estemporaneo i fatti narrati, costruendo una sorta di ‘percorso pittorico’ al contenuto dei versi. Invitiamo tutti a partecipare.