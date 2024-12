Cor 23 marzo 2024 Italia Viva Alghero in campo per le Comunali «E´ urgente avviare, un confronto fra le forze sociali, culturali economiche, imprenditoriali presenti in città. Per definire un programma di rinascita della Città di Alghero e di una nuova politica»



ALGHERO - Nei giorni scorsi, nei locali del "Green Hotel " ad Alghero, si è svolta l'Assemblea

degli iscritti e simpatizzanti di Italia Viva. Ha introdotto i lavori il presidente Franco Masu (nella foto) soffermandosi sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alghero e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, dove il partito sarà impegnato elettoralmente con la presenza del presidente nazionale Matteo Renzi.



Sul merito delle elezioni comunali, Franco Masu, si è soffermato sulla necessità di organizzare meglio il partito in città ed allo stesso tempo promuovere un confronto con la parte migliore della città di Alghero, per ricercare e coinvolgere persone generose e competenti, disponibili ad impegnarsi al servizio della città. «Purtroppo, in questi anni fortemente abbandonata e tristemente trascurata, basta vedersi attorno per le strade, i marciapiedi, la sanità, i trasporti, senza più un futuro per le migliaia di giovani costretti ad emigrare in Europa».



«E' urgente avviare, un confronto fra le forze sociali, culturali economiche, imprenditoriali presenti in città. Con le forze politiche dell' area di centro liberal-democratiche, riformiste per definire un programma di rinascita della Città di Alghero e di una nuova politica che vada oltre i dissensi e la paralisi di questi ultimi anni» ha sottolineato Franco Masu. Ha chiuso i lavori dell' Assemblea il Presidente Provinciale di Italia Viva Giampiero Murgia.