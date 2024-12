Cor 24 marzo 2024 Tra Sporting e Turritana finisce in parità E’ stata una partita molto nervosa e il tabellino dell’arbitro che ha annotato sette giocatori ammoniti e due espulsi la dice lunga sulla foga agonistica messa in campo dalle due squadre



ALGHERO - Pronti via i turritani al comunale Cataldi provano da subito a superare la difesa corallina ma sono i padroni di casa che al 30’ con Antonio Deriu che con una gran volee da fuori area impegna il turritano Sircana che respinge, sulla respinta il tapin di Monni non è fortunato. Al 40’ ribaltone dei turritani con incursione sulla destra e penetrazione in aerea, nulla può fare Weber se non frenare la corsa a rete con un fallo, è calcio di rigore e Alessandro Canu dal dischetto non sbaglia, è 1 a 0 per la Turritana. Nel secondo tempo lo Sporting Alghero cerca il pareggio ma sulle ripartenze la Turritana è sempre pericolosa ed infatti il raddoppio scaturisce da una punizione concessa su un fallo commesso da Weber su Mattia Nali lanciato ancora a rete. La punizione calciata dal limite dell’area, si infrange sulla traversa e sulla ribattuta e proprio Mattia Nali il più veloce è il gol del 2 a 0 per la Turritana.



Nando Correddo corregge il baricentro della squadra e butta dentro Fabio Piras, col suo ingresso lo Sporting Alghero cambia passo in attacco, sono tante le occasioni per accorciare le distanze ma la Turritana in un modo o nell’altro riesce a farla “franca”. E’ uno Sporting Alghero all’arrembaggio, che però concede qualcosa e le ripartenze degli avversari ogni volta fanno aumentare il battito cardiaco a Nando Correddu e company che convintamente credono di poter riacciuffare il risultato.



Questa volta "Santa Zona Cesarini" guarda in direzione dello Sporting Alghero è così infatti che all'86' i rossoblù prima accorciano le distanze con Nicola Oggiano che incorna sull'angolo di Antonio Catogno, e poi all'87' è Gabriele Carta che, sempre di testa, devia in rete il calcio d'angolo di Antonio Catogno che vale il pareggio. Al 90' è Casula Mirko dello Sporting Alghero a testare le coronarie del mister Turritano, ma Casula, solo davanti alla porta tira alto.



SPORTING ALGHERO - TURRITANA 2-2

SPORTING ALGHERO: Ponziani Alessandro, Weber Halbert, Calaresu Giuseppe (44’ s.t. Gallo Cristian), Deriu Antonio (22’ s.t. Casula Mirko), Lampis Giovanni (38’ s.t. Scarpa Andrea), Oggiano Nicola, Riu Lorenzo, Sini Carlo, Catogno Antonio, Monni Daniele (11’ s.t. Carta Gabriele), Trudu Emanuele (3’ s.t. Piras Fabio).

A disposizione: Mela Matteo, Cossu Marco, Viola Giulio, Petrosemolo Samuele Antonio.

Allenatore: Nando Correddu.

Ammoniti Oggiano Nicola, Casula Mirko, Carta Gabriele, Deriu Antonio, Scarpa Andrea.

Espulsi Weber Halbert.



TURRITANA: Sircana Salvatore, Pazzola Stefano (7’ s.t. Cabras Antonio), Usai Nicolò, Valente Francesco, Montes Giovanni, Fresu Paolo (36’ s.t. Achenza Edoardo), Canu Alessandro, Nali Mattia (44’ s.t. Sechi Antonio Gavino), Montes Salvatore, Doro Alessandro, Manca Vincenzo (26’ s.t. Argiolas Andrea).

A disposizione: Borra Simone, Carletti Kiran, Maricca Giulian Santiag.

Allenatore Montes Pier Paolo.

Ammoniti Canu Alessandro, Maricca Giulian Santiag.

Espulsi Sircana Salvatore.