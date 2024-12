Cor 24 marzo 2024 Olmedo: approvato il Piano del Centro storico Il Piano Particolareggiato del Centro Storico, adottato dal Consiglio Comunale con delibera del 9 dicembre 2021, è ora definitivo e pienamente efficace



OLMEDO - Con Determinazione del 18 marzo del Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio, dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica, è stato approvato il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e prima formazione del Comune di Olmedo. Il Piano Particolareggiato del Centro Storico, adottato dal Consiglio Comunale con delibera del 9 dicembre 2021, è ora definitivo e pienamente efficace.



Il centro storico di Olmedo potrà essere finalmente valorizzato, mediante il recupero e la riqualificazione di molti edifici in avanzato stato di degrado, che nel rispetto degli elementi identitari, potranno ospitare nuove residenze oltre a attività artigianali e commerciali. Il patrimonio edilizio comunale esistente potrà essere dunque recuperato, accrescendo la qualità del contesto urbano per ottenere una migliore qualità delle costruzioni in linea con gli attuali requisiti di standard qualitativi e di sostenibilità ambientale.



«Dopo anni di attesa, potrà essere avviati gli interventi di miglioramento del centro storico, nel rispetto della conservazione dei caratteri e delle peculiarità identità e culturali della nostra Comunità. Un ulteriore obiettivo raggiunto dalla nostra Amministrazione che consentirà un nuovo sviluppo della parte più antica del centro abitato, favorendo nuovi investimenti e opportunità di lavoro» le parole del sindaco Toni Faedda.