S.A. 27 marzo 2024 Cooperative e consorzi: contributi da Regione Possono richiedere il contributo le Società Cooperative e i Consorzi di cooperative a mutualità prevalente, che non abbiano già beneficiato dell’aiuto nelle precedenti annualità 2022 e 2023. Domande fino al 18 aprile



CAGLIARI - Pubblicato l'avviso pubblico per la concessione di contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative, annualità 2024. L'avviso pevede azioni di promozione e sostegno del Sistema Cooperativistico Regionale destinate a finanziare lo sviluppo ed il potenziamento delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative. I contributi saranno concessi esclusivamente per l'attuazione di piani di investimento finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione e miglioramento competitivo della propria attività. Il piano di investimento, presentato dai soggetti proponenti a corredo della domanda di contributo, non potrà essere inferiore a 10.000,00 euro e deve essere realizzato nell'arco temporale compreso tra la data di pubblicazione dell' avviso e il 31 dicembre 2024.



Possono richiedere il contributo le Società Cooperative e i Consorzi di cooperative a mutualità prevalente, che non abbiano già beneficiato dell’aiuto nelle precedenti annualità 2022 e 2023. Le risorse finanziarie disponibili per l'Avviso sono pari a 4.000.000,00 euro per l'annualità 2024. L'aiuto consiste nel riconoscimento del 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA, calcolato sulla base di quanto dichiarato nei Piani di Investimento, e comunque non superiore a € 22.500. La domanda di Aiuto telematica (DAT), potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 aprile 2024, ed entro le ore 23:59 del 6 maggio 2024, esclusivamente utilizzando l'apposito applicativo del Sistema informativo dl Lavoro (SIL) all'indirizzo: www.sardegnalavoro.it.



L'ordine cronologico di invio telematico costituisce l'unico elemento di priorità nell’assegnazione dell'aiuto. Le Cooperative e i Consorzi di Cooperative, all'atto della presentazione della Domanda, prenoteranno la quota parte di risorse richieste per il singolo destinatario. Le richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell’Avviso potranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail: lav.coopl5@regione.sardegna.it. Alle richieste di chiarimento verrà data risposta in forma anonima nell'apposita sezione FAQ su questo sito, sul sito www.sardegnalavoro.it e nella pagina relativa all'Avviso, e al fine di garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.