S.A. 29 marzo 2024 Alghero attende il Bonorva per l´assalto al primo posto Domani i giallorossi proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva per proseguire la rincorsa al primo post: alle 15 al “Pino Cuccureddu” affronteranno il Bonorva



ALGHERO - Otto partite alla fine del campionato di Promozione, una più importante dell’altra per l’Alghero. Ad iniziare da quella in programma domani, sabato 30 marzo, alle 15 al “Pino Cuccureddu”. I giallorossi di mister Giandon affronteranno il Bonorva. La prossima avversaria è l’ultima ad aver battuto l’Alghero, un girone fa. Finì 3-2 e dopo quello scivolone la squadra è riuscita a mettere in fila 16 risultati utili. La rosa è in parte cambiata, da allora, ma soprattutto i giallorossi hanno preso maggiore consapevolezza. E soprattutto con la vittoria ottenuta sul campo dell’Abbasanta si sono riavvicinati sensibilmente al primo posto, distante ora un solo punto.



«La vittoria di Abbasanta è stata importantissima, ottenuta contro un avversario ostico che son sicuro si giocherà le sue carte per salvarsi. Abbiamo ridotto le distanze ma sabato ci aspetta un’altra gara fondamentale contro il Bonorva. Ricordiamo bene la partita di andata dove uscimmo sconfitti, ci faremo trovare pronti» afferma l’allenatore dell’Alghero, Gian Marco Giandon, che per la sfida di domani dovrà fare a meno degli squalificati Marco Urgias e Giuseppe Meloni e degli infortunati Antonio Secchi e Roberto Sini.