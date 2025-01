S.A. 8 aprile 2024 Mare, musica e cibo: week-end in via Lido Il 13 e 14 aprile ad Alghero è tempo di "Lo Carrer de la Marina", un evento dedicato al mare nelle sue varie sfaccettature organizzato da alcune delle principali attività di via Lido con la collaborazione di diversi enti. Spazio alle tradizioni ma anche a buon cibo e musica di qualità



ALGHERO - Mare, enogastronomia, musica e tradizioni coniugate in un grande evento di primavera ad Alghero, organizzato da alcune delle principali attività di via Lido in uno spirito di collaborazione. Nel weekend del 13 e 14 aprile è tempo di “Lo Carrer de la Marina”. Il protagonista sarà il mare nelle sue varie sfaccettature. Nella mattinata di sabato 13 aprile ci sarà la presentazione delle attività di Scuola Vela, a seguire l’ingresso delle barche con le ostriche che potranno essere degustate con i vini locali. In entrambe le giornate le associazioni di pescatori “Cigarellu” e “Zampe molli” presenteranno le loro attività: dalla costruzione di nasse alle tecniche e tipologie di pesca, alcune delle quali caratterizzanti la marineria algherese, alle gare di pesca.



“Lo carrer de la marina”, con tutti i suoi eventi in programma, sarà anche l’occasione per promuovere la cultura e lingua algherese e i prodotti di eccellenza del territorio. Ristoranti e food truck consentiranno di degustare i prodotti del mare, accompagnati dai vini e dalle birre proposte dalle cantine e dai birrifici che parteciperanno all’evento. Non solo buon cibo ma anche tanta musica di qualità nella due giorni, tra concerti dal vivo e dj set. Nel pomeriggio di sabato 13 aprile si esibirà la band Volume 2 e a seguire, dopo un Tributo a Cesare Cremonini, la Gavino de Palmas dep band, quindi sarà Kay l’ospite della serata (a partire dalle 22:30). Nella giornata di domenica 14 aprile, dalle 12 musica con Dj One, quindi alle 14 la band Puro Malto, alle 17 il Triangolo dei Bermuda e ancora Kay a chiudere la serata, stavolta con il violinista Andrea Casta come ospite internazionale. Ci sarà spazio anche per i motori: prevista la partecipazione e l’esposizione di auto d’epoca. “Lo Carrer de la Marina” aprirà i propri stand ogni mattina alle ore 10.