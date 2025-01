S.A. 10 aprile 2024 Cantine in festa a Florinas La 18^ edizione si presenta con un interessante programma e soprattutto con cinque cantine organizzate con menù variegati e ricchi di pietanze tipiche adatte a tutti i gusti, oltre all´assaggio del buon vino locale. La degustazione itinerante è accompagnata dalla "Uglienga Street Band" e dal "Coro di Florinas"



FLORINAS - Ritorna a grande richiesta sabato 13 aprile l'evento enogastronomico più importante della comunità florinese. “Dae Chentina in Chentina” dopo lo stallo forzato della pandemia, viene riproposto con coraggio ed entusiasmo dall'Associazione Dionisio in collaborazione col Comune di Florinas. La manifestazione, nata nel 2002 su iniziativa della Proloco di Florinas, in concomitanza con "Ajo a Ippuntare" di Usini, ha ispirato tutte le manifestazioni legate al vino e all'enogastronomia, che attualmente si svolgono nei vari paesi della Provincia di Sassari.



Si riparte con non poche difficoltà, ma la 18^ edizione si presenta con un interessante programma e soprattutto con cinque cantine organizzate con menù variegati e ricchi di pietanze tipiche adatte a tutti i gusti, oltre all'assaggio del buon vino locale. La degustazione itinerante è accompagnata dalla "Uglienga Street Band" e dal "Coro di Florinas", ed ogni cantina ha il suo piccolo intrattenimento musicale. Un modo per vivere il territorio, per apprezzarlo attraverso le sue tipicità e la sua tradizione. Il Sindaco Enrico Lobino: «Ci riprendiamo un pezzo di storia, Dae Chentina in Chentina ritorna e si aggiunge al calendario dei tanti eventi della nostra Comunità, eventi ricchi di storia, tradizione, letteratura e finalmente enograstromia. Il turismo enogastronomico è sempre più attivo nel nostro territorio, abbiamo l’occasione di far conoscere il paese, con il suo centro storico e i suoi attrattori, ma anche di poter intrattenere i visitatori, con profumi e sapori identitari e davvero unici».