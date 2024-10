S.A. 15 aprile 2024 Latte Dolce pareggia contro Ostiamare Il Sassari Calcio Latte Dolce pareggia 1-1 contro l’Ostiamare ottenendo il secondo pareggio consecutivo e salendo così a quota 33 punti in classifica. Nel prossimo turno i biancocelesti giocheranno a Nocera



SASSARI - Al termine di una partita intensa e con tante occasioni, il Sassari Calcio Latte Dolce pareggia 1-1 contro l’Ostiamare ottenendo il secondo pareggio consecutivo e salendo così a quota 33 punti in classifica: all’iniziale rete di Grassi, risponde l’ex Torres Sorgente. Nel prossimo turno i biancocelesti giocheranno a Nocera Inferiore contro la Nocerina, quarta forza del campionato, oggi sconfitta dall’Atletico Uri. Nei primi minuti le due squadre mettono in atto la consueta fase di studio, poi all’8’ è il Sassari Calcio Latte Dolce ad avere una grande occasione con Grassi che di testa non inquadra lo specchio della porta.



Dieci minuti più tardi Saba lancia Scognamillo, che ci prova da fuori area, para Morlupo. Nel corso della prima frazione, anche a causa del forte caldo si assiste a un match molto spezzettato e con tante interruzioni anche a causa dei numerosi falli commessi dai 22 giocatori in campo. I ragazzi di mister Marinu provano a prendere in mano le redini del match e al 41’ arriva il vantaggio: cross di Canu, che con il primo assist in carriera in Serie D, trova Grassi e il centravanti di Sorso firma la sua terza rete consecutiva: 1-0. I biancocelesti continuano a premere il piede sull’acceleratore e ci provano nel recupero con Grassi, che con un tiro – cross da posizione defilata non sorprende Morlupo e si va all’intervallo con il Sassari Calcio Latte Dolce avanti 1-0.



Nella ripresa si porta subito in avanti l’Ostiamare sull’asse Barlafante – Sardo, ma Carboni controlla senza patemi. Nei primi minuti della ripresa si segue lo stesso copione dei primi 45’, ma stavolta sono gli ospiti, che al 68’ trovano la rete del pareggio. Punizione calciata da Buono, che trova la testa di Sorgente e l’ex Cassino supera Carboni per l’1-1. I padroni di casa inizialmente accusano il colpo e l’Ostiamare prova ad approfittarne con Barlafante, che a Carboni battuto colpisce l’incrocio dei pali. Mister Marinu attinge dalla panchina e carica i suoi e la reazione dei biancocelesti è immediata e Saba in due occasioni va a un passo dalla rete del vantaggio. I tifosi presenti al Campo di Latte Dolce provano a spingere i biancocelesti al successo che ci provano prima con Cabeccia (su punizione ndr), poi con N’Gbesso, ma senza inquadrare lo specchio della porta. Il match termina così 1-1, con il Sassari Calcio Latte Dolce che scivola in zona playout a 3 giornate dalla fine a -1 dall’Anzio.



SASSARI LATTE DOLCE - OSTIAMARE 1-1

Sassari Calcio Latte Dolce: Carboni, Aru, Russu, Cabeccia, Patacchiola, Canu, Mureddu (19’ st Salaris), Saba, Grassi, Piga (42’ st N’Gbesso), Scognamillo (23’ st Marcangeli). A disposizione: Piana, Pilo, Piredda, Pireddu, Kaio Piassi, Olivera. Allenatore: Antonio Marinu

Ostiamare: Morlupo, Pasqualoni (32’ st Simonelli), Buoni, Natalucci (7’ st Sorgente), Mencagli, Giusti (34’ st Lo Schiavo), Sardo (17’ st Proietti), Sbardella, Barlafante (47’ st Bernardini), De Crescenzo, Tomas. A disposizione: Valori, Tinti, Minincleri, Nardella. Allenatore: Antonio Campagna

Marcatori: 41’ Grassi, 67’ Sorgente

Ammonizioni: Aru (SLD), Cabeccia (SLD), Mureddu (SLD), Saba (SLD), Pasqualoni (OM), Lo Schiavo (OM), Buono (OM), Barlafante (OM), Giusti (OM)

Arbitro: Leonardo Cipolloni (sez. Foligno)

Assistenti: Alessio Proietti (sez. Terni), Andrea Cannoni (sez. Città di Castello)