Cor 30 aprile 2024 1° Maggio in campo per l´Alghero Campionato di Promozione (32ª giornata). Domani i giallorossi in campo per i tre punti e per continuare a mettere pressione sulla capolista Nuorese. Poi domenica ci sarà l’ultima in casa contro la Lanteri .



ALGHERO - Turno infrasettimanale nel girone B di Promozione che coincide con la terzultima giornata di campionato. Domani, mercoledì 1 maggio, l’Alghero farà visita al Sennori, squadra già affrontata due volte in questa stagione.



I due precedenti parlano a favore degli avversari: vittoria per 2-1 in Coppa Italia nella prima partita ufficiale della stagione e pareggio per 2-2 in campionato con tante recriminazioni in casa giallorossa. A distanza di quasi quattro mesi dall’ultimo confronto, le cose sono cambiate notevolmente e i giallorossi hanno assolutamente bisogno di fare bottino pieno per continuare a mettere pressione sulla capolista Nuorese. Dopo i risultati della 31ª giornata la classifica non è cambiata: barbaricini avanti con un punto di vantaggio sull’Alghero e tre sull’Usinese.



«Un’infrasettimanale importante, si potrebbe dire anche decisiva. Affrontiamo una squadra contro la quale non abbiamo mai vinto, tra Coppa Italia e campionato, per noi dev’essere una motivazione in più per fare risultato e continuare a crederci» afferma l’allenatore Gian Marco Giandon. A Sennori, considerando i pochi chilometri di distanza e il giorno di festa, è attesa anche una buona presenza di pubblico algherese.