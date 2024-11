Cor 2 maggio 2024 «Convergenza programmatica con Marco Tedde» Il segretario cittadino della sezione “Anselmo Contu” del PSd’Az di Alghero, Giuliano Tavera, annuncia l´accordo per il rientro definitivo nel Centrodestra a sostegno del candidato di Forza Italia



ALGHERO - «Dopo una approfondita analisi della situazione politica locale e di quella regionale, si è giunti alla determinazione di sostenere, a seguito di una convergenza programmatica, l’alleanza di centro-destra sardista e autonomista che propone, ad Alghero, Marco Tedde quale candidato Sindaco della città». Come anticipato da qualche giorno da Alguer.it, arriva l'annuncio ufficiale dei Sardisti, che anche in Riviera del Coiranno rientrano a tutti gli effetti nella coalizione di centrodestra.



Nella foto: Giuliano Tavera e Antonio Moro, presidente nazionale Psd'Az