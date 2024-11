Cor 2 maggio 2024 Nuovo sistema di parchi per Porto Torres Un parco attrezzato con percorsi, giochi per bambini, aree verdi e ricreative. Nascerà nell’area compresa tra via Manzoni, via Montale, via Lussu e via Pertini, nella cosiddetta zona C1/2



PORTO TORRES - Un parco attrezzato con percorsi, giochi per bambini, aree verdi e ricreative. Nascerà nell’area compresa tra via Manzoni, via Montale, via Lussu e via Pertini, nella cosiddetta zona C1/2. I lavori sono stati consegnati nei giorni scorsi alla ditta Alberghina Verde Ambiente s.r.l. di San Gavino Monreale che realizzerà l’intervento di riqualificazione e funzionalizzazione del valore di 388.572.51 euro. Si tratta di risorse derivanti da misure compensative ottenute dall’amministrazione comunale dalla società Anemone SOL S.r.l che intende realizzare un impianto solare fotovoltaico nella zona industriale.



L’intervento prevede la realizzazione di un vero e proprio polmone verde dove saranno messe a dimora piante fiorite, siepi, specie arboree e aromatiche. Al centro della superficie, di oltre 2 mila mq, sarà impiantato un tappeto erboso e, accanto, un’area attrezzata per il divertimento dei più piccoli con giochi inclusivi per bambini diversamente abili e con una pavimentazione antitrauma in gomma riciclata. L’intero perimetro sarà circondato da un percorso pedonale con masselli autobloccanti sul quale saranno collocate alcune panchine e, in un piccolo slargo, un tavolo da pic-nic.



Gli arredi dell’area verde saranno completati da due isole ecologiche. Saranno inoltre realizzati impianti di illuminazione, di videosorveglianza e di irrigazione a goccia. Il parco sarà recintato e avrà due ingressi, uno da via Manzoni e uno da via Montale. Gli utenti avranno anche a disposizione una rete wi-fi. Il cronoprogramma prevede la conclusione delle opere in circa 5 mesi. «L’intervento – ha commentato l'assessore al Bilancio e alla Green Economy Alessandro Carta - si colloca all’interno della strategia della nostra amministrazione volta alla riqualificazione delle aree verdi di diversi quartieri cittadini con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e, contestualmente, di realizzare spazi accoglienti in cui la nostra comunità possa svagarsi e socializzare»